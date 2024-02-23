شكرا لقرائتكم خبر عن الأجواء دافئة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وفرص الأمطار المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتظل الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الجمعة ، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13 ، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 15.