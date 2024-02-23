شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إنهاء 95% من مشروع الصرف الصحى بمنطقة الإخلاص ورفع كفاءة الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ كافه المشروعات القومية وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية؛ لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وشدد اللواء أحمد راشد، على أجهزة المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات بضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع الجهاز التنفيذي والشركات العاملة بالمشروعات المدرجة بخطط العمل، وذلك للالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات لسرعة إنجازها في ضوء ما تشهده محافظة الجيزة من نهضة تنموية كبيرة.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاجتماع الموسع الذي عقده بحضور اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري وممثلي شركات المرافق للوقوف على نسب التنفيذ في مشروعات إحلال وتجديد وتحويل المرافق المتعارضة مع عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وأوسيم والمنطقة الصناعية والاستثمارية، وذلك في إطار المتابعات المستمرة للمشروعات للانتهاء منها وفقًا للخطط الزمنية المحددة.

وناقش المحافظ خلال اللقاء مراحل العمل في مشروع تحويل مرافق الكهرباء ومياه الشرب المتعارضة مع أعمال إنشاء وتطوير محور ترعة الإخلاص نطاق حي الطالبية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحويل القطاع من بؤر لتجمع المخلفات أعلى المصرف إلى محور حضاري يخدم المترددين على المنطقة ويكون موازيًا لشارع ترسا خاصة بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي والوصلات المنزلية بنسبة 95% بذلك القطاع لتدعيم المنطقة بخدمة الصرف الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى موقف قطاع الكهرباء ( الهرم 2 والبدرشين ) لنقل المرافق المتعارضة مع المشروع وإحلال وتجديد الكابلات الكهربائية ) وموقف قطاع مياه الشرب الخاص بتنفيذ خط مياه 300مم لتحسين ضغوطات المياه بقطاع الإخلاص.

وشهد الاجتماع استعراض موقف المرافق المتعارضة مع محور "تحيا مصر" في المسافة الواقعة من أسفل الطريق الدائري وحتي مزلقان لعبة.

كما شهد اللقاء الوقوف على نسب تنفيذ المرافق المتعارضة مع مشروع محور عمرو بن العاص في القطاع من شارع الملك فيصل وحتى الطريق الدائري والخاص بإصلاح هبوط الصرف الصحي بشارع أبو عبيدة بن الجراح وإنشاء موزعات للكهرباء جديدة.

وكلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب وحي الهرم بسرعة إنجاز المشروع والتنسيق مع إدارة المرور لتنفيذ أعمال القطع العرضي للطريق بما لا يعيق الحركة المرورية.

وشهد الاجتماع استعراض موقف تنفيذ خط انحدار الصرف الصحي بمستشفي بولاق الدكرور الجديدة والمنطقة المحيطة بها، مؤكداً ضرورة تكاتف الأجهزة المختصة لسرعة إنهاء الاعمال.

وناقش المحافظ خلال اللقاء موقف تنفيذ بالوعات صرف الأمطار بطريق مصر إسكندرية الصحراوي والتي ستساهم في تصريف تجمعات مياه الأمطار لمنع التكدسات المرورية خلال نوبات الطقس السيئ.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بضرورة التعاون مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات لسرعة الأنتهاء من نقل المرافق المتعارضة لتحقيق الأستفادة القصوي منها.

وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم مع جهاز تعمير القاهرة الكبري الذي اسفر عن تنفيذ عدد من المحاور المرورية الهامة بما يعود بالنفع والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين واستغلال المساحات الفضاء أسفل المحاور المرورية في إنشاء ساحات انتظار لخدمة المناطق المار بها تلك المحاور.

حضر الاجتماع اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير مديرية الإسكان ومدير مديرية الطرق ورؤساء أحياء الطالبية والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وأوسيم ورئيس جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية وأجهزة المرافق والشركات المنفذة.