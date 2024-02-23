شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: انقطاع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق فيصل مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: "الكوم الأخضر ما بين فيصل والهرم، واجهة شارع فيصل من شارع ضياء حتى المريوطية، واجهة الهرم من السجل المدني حتى المريوطية"، وذلك لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 23/ 2 / 2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 24 / 2 / 2024.

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال محطة مترو العريش، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لنهو أعمال ربط الخط الجديد قطر 300 مم على الخط القائم بشارع الهرم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.