شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تطلق بطاقة "حرفى" لإتاحة مزايا مصرفية وتشغيلية وتسويقية للحرفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فعاليات الدورة الـ66 لمعرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، بالقاهرة الجديدة، والتى تقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى"، وذلك بحضور وزيرى البيئة والتنمية المحلية، ونائب وزير السياحة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الحرفية واليدوية، ومدير عام الشمول المالى بالبنك المركزى المصرى.

وتقام النسخة الـ 66 للمعرض هذا العام تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، ويبدأ المعرض فى استقبال الجمهور اعتباراً من صباح اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير وحتى 9 مارس المقبل، ويفتح أبوابه من العاشرة صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا، وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي، بصحبة الوزراء والحضور على تفقد أروقة المعرض ومنتجات العارضين، حيث أشادوا بالمنتجات المعروضة وجودة الخامات المستخدمة فى المنتجات والخامات البيئية المصنوعة منها، كما أداروا حواراً مع العارضين واستمعوا لآرائهم ومتطلباتهم.

وأطلقت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال احتفالية افتتاح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بطاقة "حرفي"، والمعنى بها إتاحة خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، ويشمل ذلك توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى بسعر فائدة يتراوح بين 7% و13% وفقاً لشرائح القرض المختلفة، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات على إدارة المشروعات الصغيرة والتسويق وخدمات الشمول المالي، والدعم الفنى فى تحسين وتنوع التصميمات، بالإضافة إلى التمتع بمبادرة البنك المركزى من خلال فتح "حساب النشاط الاقتصادي" المجاني، وإتاحة فرص التسويق داخل وخارج مصر.

وتحرص الوزارة على تنمية الوعى التأمينى لدى الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات وشركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك من خلال تيسير وتبسيط إجراءات الاشتراك فى نظام تأمينات اجتماعية، للتمتع بها فى حالات التقدم فى العمر وبلوغ سن المعاش، أو فى حالات البطالة، والمرض، والطوارئ.

وقد أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إمكانية منح أسعار تفضيلية على المواد الخام لحاملى كارت حرفي، بالإضافة إلى خدمات تشغيلية أخرى.

وسلمت القباج عددا من الشهادات لمتدربى برنامج "حرفى" لدعم صغار ومصنعى الحرف اليدوية والتراثية والذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع البنك المركزى المصرى.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى والمجلس التصديرى للحرف اليدوية ويهدف البروتوكول إلى إنشاء مصنع سجاد يدوى يضم 800 عامل وأكثر من 200 نول، مع اعتبار دعم فرص التمكين الاقتصادى للمستفيدين من "تكافل وكرامة" القادرين على العمل لتخريجهم من الدعم إلى الإنتاج.

وقد تابع الحاضرون خلال احتفالية الافتتاح عروض فنية لفرقة فنون شعبية من محافظة البحر الأحمر باعتبارها أحد ضيوف شرف المعرض فى دورته الجديدة، كما تم عرض أزياء "ديارنا" للملابس التراثية تحتوى على تشكيلة من الملابس الحريمى التقليدية والمعاصرة قام بتصميمها مجموعة من المصممات والمصممين شركاء الوزارة باستخدام أقمشة محلية الصنع وصديقة للبيئة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن معرض "ديارنا" يقام سنويا منذ عام 1964 ويستضيف حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية، بهدف دعم الاقتصاد الإبداعى لتمكين الحرفيين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة، والقيمة لذلك النوع من المعارض هو مزيج من الأهداف الاقتصادية وتعزيز فرص الإنتاج والتسويق وتدوير رأس المال، والأهداف الثقافية فى نشر التراث اليدوى الحرفى فى مصر كجزء من قوتها الناعمة.

وتحرص هذه النسخة من المعرض منتجات متعلقة بشهر رمضان المبارك، كما سيتم خلال فعاليات المعرض تنظيم عرض أزياء للعبايات الرمضانية، وعروض لعدد من الفرق الموسيقية الشعبية من النوبة والبحر الأحمر.

وأفادت القباج أن معرض "ديارنا" يشهد، لأول مرة، مشاركة وفد من المستثمرين وسيدات الأعمال من عدد من الدول العربية، بجانب مشاركة المجلس التصديرى للحرف اليدوية، حيث تهدف الوزارة إلى تنمية شراكات أعمال متوسعة لإتاحة فرص تصديرية للمنتجات المصرية وتعزيز المنتج المصرى خارج البلاد. وتشجيعاً للدفع الالكتروني، سيتم توفير كافة وسائل الدفع للسادة الزوار، مثل ماكينات الصرف الآلي، وخدمات الدفع الفوري، بالإضافة إلى توفير خدمة الإنترنت المجانى داخل المعرض للعارضين والزوار.

وجدير بالذكر أن المعرض يقام على مساحة 3000 متر مربع، ويستضيف 450 من العارضين، والذين يعرضون منتجات أكثر من 4000 فرد يتناوبون على فترتين خلال المعرض. الفترة الأولى تبدأ من 23 فبراير حتى 1 مارس المقبل، والثانية تبدأ من 2 إلى 9 مارس، وذلك لإتاحة فرصة تسويقية لأكبر عدد ممكن من العارضين. كما يستضيف المعرض محافظة سيناء والبحر الأحمر ليكونوا ضيف شرف الدورة (66)، حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المحافظات، بجانب مشاركة عارضين من ضيوف مصر "السودان –سوريا- فلسطين- موريتانيا- جيبوتي- الصومال" لعرض ثقافاتهم المتميزة ودعم قضاياهم.