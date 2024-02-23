شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعى الدكتور هانى الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، والذي وافته المنية أمس الخميس، بعد رحلة قضاها في خدمة المرضى، ومساعدة الناس ومد يد العون للمحتاجين.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، وأصدقائه ومحبيه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل عمله شفيعا له، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".