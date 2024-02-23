شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات المهندسين بالقاهرة: التصويت يسير بانتظام والإقبال متوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ضياء الكيكى رئيس لجنة الانتخابات الفرعية بالقاهرة، وأمين نقابة مهندسين القاهرة، أن التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة بدأت فى العاشرة صباحا وتسير بانتظام، موضحا أن الإقبال حتى الآن متوسط.

وأشار إلى أن نقابة القاهرة قسمت عدد لجان التصويت وعددها 56 لجنة إلى عدد 18 لجنة للشعبة الكهربائية تبدأ من اللجنة 1 إلى اللجنة 18، ومن لهم حق التصويت بالشعبة 90062، اما الشعبة الميكانيكية فتبدا من اللجنة 19 إلى اللجنة 30 وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت بالشعبة 59399، وبالنسبة للشعبة المدنية فتبدا من اللجنة 31 إلى اللجنة 43، وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت بالشعبة 62388 مهندس.

والشعبة المعمارية فتبدا من اللجنة 44 للجنة 52

ومن لهم حق التصويت بالشعبة 42329 مهندس

ولجنة واحدة لشعبة الغزل والنسيج وهى اللجنة 53 وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت ٣٤٣٩

والشعبة الكيمائية لجنة واحده وهى اللجنة رقم 54 وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت ٣٦٧٨ مهندس.

ولجنتان لشعبة التعدين والبترول 55 و 56

وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت ٥١١٢ مهندس.

ويتنافس بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، من خلال مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إجمالى أعداد مُرشحين 343 مهندسا، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

وقد حظرت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، وجود أى دعاية انتخابية داخل لجان التصويت بانتخابات التجديد النصفى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى ضرورة إظهار كارنيه النقابة والرقم القومى أو جواز سفر سارى أو رخصة سلاح بها الرقم القومى أو بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية أو رخصة قيادة بها الرقم القومي، عند التسجيل الإلكترونى لإثبات الحضور المهندسين الناخبين، وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.

وأضافت أنه فى حال حدوث أى أعطال تقنية تعوق تنفيذ اشتراك المهندسين يتم استخدام نماذج يدوية مختومة بخاتم النقابة الفرعية وإعطائه نسخة منها تفيد السـداد، وذلك لعدم إعاقة الإدلاء بصوته ويتم تسجيله بالنظام الإلكترونى فيما بعد، كما يحظر على المهندس الناخب الإدلاء بصوته إلا فى المقر الانتخابى بالنقابة الفرعية المسجل بها.