شكرا لقرائتكم خبر عن د.العيسى في لقاء وفد الكونجرس الأمريكي: حرب غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التنويهٌ بمبادرة مؤتمر رابطة العالم الإسلامي في الأمم المتحدة لبناء الجسور بين الشرق والغرب د.إعجاز: دور الرابطة محوري في إيصال رسالة الإسلام الحقيقية للعالم أجمع

استقبل فضيلة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مقر الرابطة الفرعي بالرياض وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي برئاسة عضو مجلس النواب، أندريا كارسون.

جرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من القضايا ذات الصلة بتعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب، وذلك في مواجهة أفكار الصراع والصدام الحضاري، التي أفرزت نماذج مؤلمةً من أشكال التطرف العنيف.

فيما جرى التنويه بمبادرة مؤتمر رابطة العالم الإسلامي داخل الأمم المتحدة بنيويورك، المتعلقة ببناء الجسور بين الشرق والغرب من أجل عالم أكثر تفاهماً وسلاماً، كما جرى التأكيد على موقف الرابطة من حرب غزة المُندّد بالقتل المروِّع للنساء والأطفال في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وفي السياق نفسه، استقبل الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد العيسى، في مقر الرابطة الفرعي بالرياض، وزير التجارة والصناعة والإنتاج، ووزير الداخلية المكلف بجمهورية باكستان الإسلامية، د. جوهر إعجاز، يرافقه وكيل وزارة الداخلية د. آفتاب أكبر دراني.

وجرى خلال اللقاءِ مناقشةُ عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإسلامي والدولي، وآفاق التعاون الثنائي حيالها.

وأشاد الوزير إعجاز بدور الرابطة المحوري في إيصال رسالة الإسلام الصحيحة للعالم أجمع، واضطلاعها بواجبها في تمثيل الشعوب الإسلامية خير تمثيل في مختلف المحافل الدولية.

وأكد الدكتور العيسى على العلاقات التاريخية والراسخة بين المملكة العربية والسعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وكذا بين باكستان ورابطة العالم الإسلامي، مؤكِّداً المكانة الكبيرة التي تحظى بها باكستان في الوجدان الإسلامي، وأعرب معاليه عن تقديره لجهود علمائها في مسيرة رابطة العالم الإسلامي التي تُعدّ حسنةً من حسنات المملكة العربية العربية أسستها وأهدتها للعالم الإسلامي، كما جرى التنويه بالإلهام الكبير لرؤية السعودية 2030 وما حققته وتحققه من التحول الكبير في النهضة الشاملة للمملكة ولاسيما موقعها المتقدم في الريادة الدولية، مع استحضار ريادتها الإسلامية باستحقاقها الكبير.



دكتور العيسى يلتقى بوزير التجارة والصناعة الباكستاني (1)

دكتور العيسى يلتقى بوزير التجارة والصناعة الباكستاني

دكتور العيسى يلتقى بوزير التجارة والصناعة الباكستاني

خلال اللقاء

دكتور العيسى يلتقى بوزير التجارة والصناعة الباكستاني (1)

دكتور العيسى يلتقى بوفد الكونجرس