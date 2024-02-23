شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل باكستان أمام محكمة العدل: إسرائيل فرضت تمييزا ضد الفلسطينيين منذ 1967 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممثل باكستان أمام محكمة العدل الدولية إن حل الدولتين ينبغي أن يكون أساسا للسلام وإسرائيل فرضت تمييزا ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1967.

وأضاف ممثل باكستان أمام العدل الدولية أنه يجب إلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة ومن حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره، وقال: "ندعم إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل".