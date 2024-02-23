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ممثل باكستان أمام محكمة العدل: إسرائيل فرضت تمييزا ضد الفلسطينيين منذ 1967

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القاهرة - سامية سيد - قال ممثل باكستان أمام محكمة العدل الدولية إن حل الدولتين ينبغي أن يكون أساسا للسلام وإسرائيل فرضت تمييزا ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1967.

وأضاف ممثل باكستان أمام العدل الدولية أنه يجب إلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة ومن حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره، وقال: "ندعم إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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