شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة إندونيسيا أمام العدل الدولية: إسرائيل تعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ممثلة إندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية أن الأعمال الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة يجب أن تتوقف، مضيفة أن قادة إسرائيل يتجاهلون دعوات مجلس الأمن لحل الصراع سلميا.

وأضافت ممثلة إندونيسيا أمام خلال جلسة محكمة العدل الدولية ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن المحكمة تقدم رأيها في العواقب القانونية لانتهاكات إسرائيل والحكومات الإسرائيلية عبرت بشكل علني عن رفضها عملية السلام، مؤكدة أن إسرائيل تعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين بشكل مستمر.