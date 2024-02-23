شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل سلطنة عمان أمام العدل الدولية: الترحيل القسرى ممنوع بموجب معاهدة جنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممثل سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية إن العالم يشهد اليوم على إحدى أسوأ الفظائع التي ترتكب في قطاع غزة، فإسرائيل ترتكب عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتواصل تهجير الفلسطينيين من أرضهم قسريا في انتهاك واضح للمعايير الدولية.

وأكد الحارثى، الترحيل القسري لمن احتلت أراضيهم ونقل المستوطنين إليها ممنوع بموجب معاهدة جنيف، مؤكدا أن هناك توافق دولي بشأن الحق في تقرير المصير للفلسطينيين.

كما أشار إلى أن الاحتلال الغاشم يعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحــتلة.