شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة بورصة التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد )، إن زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة بورصة الواقعة شمال غرب البلاد.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان اليوم الجمعة، أن الزلزال وقع على عمق 10.86 كم.

والثلاثاء الماضي، وقع زلزالا بقوة 5.3 درجة في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من أنطاليا.

يذكر أن شهر فبراير من عام 2023، ضرب تركيا زلزال كبير كانت قواته نحو 8 درجات تسبب في مقتل وإصابة الآلاف، وامتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية، ويُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.