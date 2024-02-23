شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: إسرائيل تجوع مليون ونصف فلسطيني وتقتلهم بصمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي يضع سكان قطاع غزة في مثلث الموث المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة.

وأكدت في بيان اليوم الجمعة، أن "استمرار العدوان على غزة يعني مزيد من الابادة الجماعية وهذا ما يريده الاحتلال وداعميه"، مضيفة أن "نصف مليون مواطن شمال غزة يقاسون المجاعة التي تفتك بأرواحهم بصمت".

وأشارت إلى أن 350 ألف مريض مزمن و 60 ألف سيدة حامل ونحو 700 ألف طفل في قطاع غزة يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغذية والجفاف وعدم توفر الامكانيات الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ140 على قطاع غزة إلى 29514 شهيدا و69616 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.