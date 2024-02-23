شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: البلاد تتأثر بغطاء كثيف من السحب تحجب الشمس وتوقعات بسقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تتأثر بغطاء كثيف من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة تعمل على حجب أشعة الشمس.

وتابعت : ومن المتوقع أن يصاحبه اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

كما أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم الجمعة ، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13 ، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 15.