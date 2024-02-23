شكرا لقرائتكم خبر عن هانى ضاحى يدلى بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين.. ويؤكد ضرورة المشاركة بالتصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين السابق، وزير النقل الأسبق، لاستاد القاهرة، حيث انعقاد انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين الرعية بالقاهرة، للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات.

وأكد ضاحى، فى تصريحات صحفية، على ضرورة مشاركة جموع المهندسين، قائلا: إن العزوف أو الكسل عن المشاركة فى الانتخابات يؤدي إلى نتائج غير منطقية، وبالتالى لابد من مشاركة الجميع لانتخاب من يمثلوهم بشكل حقيقي، واختيار أفضل العناصر، مبديا تمنيه التفوق لجميع المرشحين بجميع القوائم بانتخابات التجديد النصفى.

ويتنافس بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، من خلال مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إجمالي أعداد مُرشحين 343 مهندسا، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

وقد حظرت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، وجود أى دعاية انتخابية داخل لجان التصويت بانتخابات التجديد النصفى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى ضرورة إظهار كارنيه النقابة والرقم القومي أو جواز سفر ساري أو رخصة سلاح بها الرقم القومي أو بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية أو رخصة قيادة بها الرقم القومي، عند التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور المهندسين الناخبين، وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.