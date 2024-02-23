شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: مليون فلسطينى فى غزة من الأطفال وكبار السن يحتمون بمرافق الوكالة ومحيطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الإغاثة وتشغيل اللاجئين أونروا، أن هناك مليون شخص بقطاع غزة معظمهم من الأطفال وكبار السن يحتمون بمرافق الوكالة ومحيطها، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.