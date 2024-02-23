شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والإمارات.. 10 زيارات متبادلة تترجم عمق العلاقات الأخوية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكثر من 10 زيارات ترجمت العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مصر والإمارات، والتي ازدادت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

13 مارس 2014

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإمارات، والتقى كبار المسئولين في الدولة. وشهد المرحلة النهائية للمناورة المصرية الإماراتية "زايد 1".

18 يناير 2015

شارك الرئيس السيسى فى أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، وتسلم جائزة زايد الفخرية لطاقة المستقبل، من محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس وزراء حاكم دبي.





27 أكتوبر 2015

زار الرئيس السيسي الإمارات، واستقبله الشيخ محمد بن زايد وبحث الجانبان الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وعددًا من القضايا الإقليمية.

2 ديسمبر 2016

شارك الرئيس السيسى فى احتفالات الإمارات باليوم الوطني الخامس والأربعين، كما بحث الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية.





4 مايو 2017

استقبل الشيخ محمد بن زايد الرئيس السيسي لدى وصوله الإمارات؛ حيث بحثا تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

25 سبتمبر 2017

زار الرئيس السيسى الإمارات، والتقى قيادات الإمارات، حيث جرت مباحثات تنمية العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق حول القضايا الإقليمية البارزة.

24 أبريل 2021

تقدم الرئيس السيسي مُستقبلي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الذي وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية؛ وعقد الزعيمان جلسة مباحثات.







أغسطس 2022

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، الذي حل ضيفاً عزيزًا على مصر.

أبريل 2023

أجريت مباحثات بين الرئيس السيسى ونظيره الإماراتى الشيخ محمد بن، فى القاهرة، والتى تعكس حرص البلدين على تعزيز أواصر العلاقات التاريخية، وتجسد سعيهما الدائم لدفع أوجه التنمية الشاملة.

18 سبتمبر 2023

توجه الرئيس السيسى إلى الإمارات، حيث التقى مع الشيخ محمد بن زايد لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.