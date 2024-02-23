شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. شبورة صباحا وأمطار بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر
كما يشهد غدا شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.
ومتوقع غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى.
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13 ، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.
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