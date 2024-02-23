شكرا لقرائتكم خبر عن "رأس الحكمة" مستقبل الاستثمار السياحى فى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة على تنمية الساحل الشمالى الغربى من خلال إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التى تستطيع استقطاب ملايين السكان.

وتعد منطقة الساحل الشمالى عموما ورأس الحكمة خصوصا مستقبل الاستثمار السياحى فى مصر ويأمل الكثيرون أن تكون هذه المنطقة مع مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى هى قاطرة النمو للاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة وهناك مقومات تتمتع بها منطقة رأس الحكمة ستدعم هذا المستقبل المنشود لها.

إذ تضم المنطقة أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية على طول امتداد الساحل الشمالى الغربى، كما أن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية مما يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات.

كما يعد إنشاء مدينة مليونية فى منطقة العلمين فى الساحل الشمالى وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية يتيح ذلك لمنطقة "رأس الحكمة" الواعدة نشاطًا سياحيًا كبيرًا خلال الـ20 عامًا القادمة.

ويعتبر طريق فوكا الجديد هو أحد المشروعات الضخمة الذى يربط بين القاهرة والساحل الشمالى فتبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين حوالى 140 كيلو مترًا بعد أن كان الطريق السابق حوالى 240 كيلو مترًا.