شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم القاهرة وأسوان.. تعرف على موعد فتح باب الترشح لرئاسة 5 جامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، فى فتح باب التقدم والترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية وهى " القاهرة وبورسعد وأسوان والأقصر" وأيضا أكاديمية السادات للعلوم الإدارية غدا السبت الموافق 24 فبراير الجارى، وذلك وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022 ، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.

وتقرر فتح باب الترشح بداية من يوم السبت 24 فبراير الجارى وحتى يوم الخميس 29 فبراير.

وحدد الجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لمنصب رؤساء الجامعات يوم 29 فبراير لإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، ويوم 3 مارس حتى الأثنين 4 مارس المقبل موعدا لتلقى الطعون، على أن تجتمع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الأربعاء 6 مارس، ويتم تسلم أوراق المتقدمين بالقائمة النهائية إلى اللجنة يوم الأحد 10 مارس المقبل.