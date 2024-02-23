شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: المستفيد الأكبر من صفقة رأس الحكمة شركات وعمال مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر بجهود الدولة المصرية فى إتمام صفقة رأس الحكمة و التى أعتبرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأنها الاضخم فى تاريخ مصر وأنها شراكة بين كيانات أقتصادية كبرى والاهم بانه سيدخل السوق المصرى خلال شهرين 35 مليار دولار سيساهموا بشكل كبير فى حل أزمة العملة الأجنبية فى مصر.

وأكد البدوى بأن هذه الصفقة ستصب فى صالح عمال مصر بشكل مباشر وذلك لعدة أسباب أهمها أن هذه المدينة الجديدة ستقام بأيدي ومصانع مصرية وبالتالى ستوفر الملايين من فرص العمل وتشغيل العديد من المصانع بكامل طاقتها هذا بالإضافة إلى استفادة العمالة المصرية من الخبرات الأجنبية التى قد يستخدمها المستثمرين فى بعض الأمور التقنية الحديثة كما يستفيد العمالة استفادة اقتصادية أخرى لان حجم أعمال المشروع تقدر بحوالي 150 مليار دولار وهذا المبلغ سيقضى على السوق الموازى العاملة الأجنبية تماما وبالتالى ينخفض التضخم فيصحبه انخفاض الأسعار فتتوازن الاجور مع الأسعار.

وفى النهاية أضاف البدوى بأن هذا المشروع سيكون إضافة جديدة لخطة تنمية الدولة المصرية واحد ركائز تنمية الاقتصاد الوطنى.