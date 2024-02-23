شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد ثروت يصوت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفنان محمد ثروت،منذ قليل، إلى مقر انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، باستاد القاهرة، للمشاركة بالتصويت، حيث أن "ثروت" عضوا بشعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة.

والتقط ثروت صورا تذكارية مع المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين السابق، ووزير النقل الأسبق، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وأعضاء الجمعية العمومية المشاركين بالتصويت.

ويتنافس بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، من خلال مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، إجمالي أعداد مُرشحين 343 مهندسا، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت بالانتخابات حتى السابعة من مساء اليوم.