شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والإمارات.. تعاون اقتصادى يقود قاطرة العلاقات الراسخة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤكد الأرقام قوة العلاقات المصرية الإماراتية على الصعيد الاقتصادى ، فالإمارات تعد أكبر دولة مستثمرة فى السوق المصرية عبر عدة مشروعات تمت فى محطات تاريخية مختلفة وصولا إلىا لصفقة الأكبر بقيمة 35 مليار دولار للإنشاء مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى.

وفيما يلى أبرز الأرقام التى قوة تجسد العلاقات الاقتصادية بين البلدين..

68 مليار دولار، حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال 22 عاما فقط.

5.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه.

يتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار

4.9 مليار دولار، حجم التبادل التجارى خلال 2022.





%14.4، نسبة ارتفاع حققتها الصادرات المصرية للإمارات خلال عام 2022 مقارنة بما تحقق في عام 2021.

حوالى 1250 شركة إماراتية تعمل في السوق المصرية مصر، وفى المقابل تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم فى الإمارات.

أهم الصادرات المصرية للإمارات، اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي و الآلات والأجهزة الكهربائية والملابس والخضروات.



