شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيليون يقطعون الطرق في أيالون ويطالبون نتنياهو بإتمام صفقة تبادل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع إسرائيليون من أهالي المحتجزين في قطاع غزة، طريق أيالون السريع داخل المدن الرئيسية في غوش دان بالأراضي المحتلة، احتجاجا على عدم تنفيذ صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية.

وخرج عائلات إلى الطريق حاملين لافتات، ووضعوا طاولة وكراسي قائلين: "إذا لم يعد هناك اتفقنا الآن - سنستقبل 134 جثة"

وقال الأهالي: " لقد تخلى نتنياهو عنهم في 7 أكتوبر، وعليه أن يتجاوز كل الاعتبارات السياسية، ويتجاهل سموتريش وبن غفير - ويؤدي واجبه الأخلاقي بإعادتهم إلى الوطن. إذا كان هناك لا اتفاق، الآن هو الوقت المناسب لكل من يريد أن ينضم إلينا المختطفون في الوطن ويعطلون البلاد، ولن يعيد المختطفين إلا النضال".

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، إن وفداً يضم دافيد بارنياع مدير المخابرات (الموساد)، ورونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) توجه إلى فرنسا، لإجراء محادثات رفيعة المستوى حول تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي قوله للقناة 12 التلفزيونية، إن هناك "ما يدعو للتفاؤل" قبل المحادثات المقرر عقدها في باريس اليوم، لكنه أضاف أن المفاوضات ستكون "صعبة".

وتستضيف العاصمة الفرنسية، اجتماعات تشارك فيها أيضاً وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة لبحث الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق بخصوص تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس.



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