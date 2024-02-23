شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: الدولة حققت نقلة نوعية كبيرة في تحسين مناخ الاستثمار العامين الماضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم فى إطار القوانين المصرية والحوافز المصرية للمستثمرين المحليين، قائلا: "شركة أبو ظبى التنموية القابضة جاية تستفيد من نفس الحوافز والقوانين اللى وضعتها الدولة للمستثمرين المحليين".

وأضاف مدبولي، ردا على سؤال "هناك حوافز كبيرة للمستثمرين من خارج مصر ماذا يمكن أن يقدم للمستثمر المحلي؟ قائلا: "الدولة فى خلال السنتين اللى فاتوا عملت نقلة نوعية كبيرة فى تحسين مناخ الاستثمار وغيرنا وعملنا تعديلات تشريعية كبيرة وأولوية لقطاع الصناعة من خلال تخصيص أراضى وعمل حوافز ولكن للأسف هذا تزامن مع الازمة العالمية فى الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها كورونا".

وتابع: "أقول للمستثمر المحلى غيرنا حاجات كتير وأطلقنا الرخصة الذهبية لكل المشروعات وتيسير الإجراءات وتخصيص الاراضى والمستثمر المحلى له نفس القيمة من الدولة نفس المستثمر الأجنبي".