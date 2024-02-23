شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 35 مليار دولار لأكبر صفقة استثمار فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: شراكة تاريخية بين مصر والإمارات لتطوير رأس الحكمة.. 35 مليار دولار لأكبر صفقة استثمار فى تاريخ مصر.

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شراكة تاريخية بين مصر والإمارات لتطوير رأس الحكمة.. 35 مليار دولار لأكبر صفقة استثمار فى تاريخ مصر.. مدبولى: بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصرى ولعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.. ويخلق الملايين من فرص العمل وكل شركات المقاولات والتطوير العقارى فى مصر ستعمل فى المشروع.. الدفعة الأولى 15 مليار دولار والثانية 20 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية %35 من الأرباح.. المشروع شراكة قائمة على التنمية.. يستقطب نحو 8 ملايين سائح.. والدولة ملتزمة بتعويض أهالى مطروح نقديا وعينيا وهم المستفيدون

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