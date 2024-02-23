شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: اتفاقية رأس الحكمة تؤكد الثقة في قوة الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، جهود القيادة السياسية والحكومة المصرية في إتمام الصفقة الاستثمارية الكبرى في مدينة رأس الحكمة الجديدة.

واكد رئيس عمال مصر، أن صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة التي وقعتها مصر والإمارات اليوم، تعزز من ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى الاستثمار المباشر فى مصر وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، و تؤكد الثقة في قوة الاقتصاد المصرى، وقدرته علي مواجهة التحديات، مضيفا، أن تلك الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط والأعباء الاقتصادية عن كاهل الدولة، لنتمكن من استكمال البناء خلال الفترة المقبلة.

واوضح رئيس عمال مصر، أن تطوير مدينة رأس الحكمة بمطروح يضعها على خريطة السياحة العالمية، ويضخ مليارات الدولارات كاستثمار مباشر، مشيرا أن هذا المشروع يشمل فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، بما يعزز من خطة الدولة التنموية للتنمية العمرانية لمدن الساحل الشمالي الغربي، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.

واشاد جبران بالسعي الدائم لدى الحكومة المصرية، بفتح افاق استثمارية لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، لافتا إلى أن مشروع رأس الحكمة سيوفر ملايين من فرص العمل سواء خلال فترة العمل فيه أو بعد تشغيله وهو ما يساهم في استيعاب حاجة المجتمع المصري من فرص العمل سنويا والتى تقدر بـ مليون فرصة سنويا، وفتح فرص المشاركة للشركات المصرية في انشاء المشروع.