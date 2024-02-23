شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: لن ندعم أي خطة عسكرية إسرائيلية فى رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن البيت الأبيض أكد أنه لن يدعم أي خطة عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية لا تأخذ بعين الاعتبار المدنيين في غزة.

وأضاف البيت الأبيض أننا نأمل أن تسفر مفاوضات باريس عن اتفاق بشأن قطاع غزة، ورأينا تقارير عن خطط إسرائيل لما بعد حرب غزة ونعتقد أن أي ترتيب ينبغي أن يكون للفلسطينيين قول فيه.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.