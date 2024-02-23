شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: مصر تبرم أكبر اتفاق على الإطلاق مع الإمارات باستثمار 35 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت وكالة بلومبرج الأمريكية على الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة، وقالت إنه من شأن هذه الصفقة أن تعمق العلاقات بين مصر والإمارات.

ونقلت الوكالة عن فاروق سوسة الخبير الاقتصادى فى مجموعة جولدمان ساكس، قوله إنه حجم الاستثمار أكبر بكثير مما كنا نتوقعه، كما أن التوقيت مبكر، ووصف الاتفاق بأنه يقدم فرصة لمصر لاستعادة السيولة فى اتجاهين فى سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وقالت بلومبرج إنه من المقرر أن تحصل مصر على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة، كما وافقت الإمارات أيضا على مشروع مشترك يخطط لبناء مطار دولى فى المنطقة.

وأشارت إلى إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إن المشروع سيتضمن منطقة مالية وتجارية لجذب الشركات العالمية، بالإضافة إلى مدارس ومستشفيات وجامعات ومرسى لليخوت والسفن السياحية، وأبرزت تصريحه بأن مصر تتوقع جذب 8 ملايين سائح إضافى بعد استكمال المدينة.

وأكد رئيس الوزراء أن الصفقة هى شراكة وليست بيع أصول ومقدار قياس نجاح الدولة فى مدى جذب استثمارات أجنبية مباشر وبالتالى منذ إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة فهذا المشروع الكبير هو ترجمة حقيقية للوثيقة ، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى.

وقال رئيس الوزراء أن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين