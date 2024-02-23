نقترب من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد.. كلمة مدبولى خلال توقيع الصفقة الكبرى (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، برسائل مهمة خلال مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.



كلمة رئيس الوزراء خلال توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى

وقال رئيس الوزراء: نحن على بعد خطوات قليلة من إتمام الإتفاق مع صندوق النقد الدولى، وهذا الاتفاق بجانب الصفقة التى تم التوقيع عليها من شأنها توفير وإيجاد سيولة فى العملة الصعبة واستقرار الاحتياطى النقدى الأجنبى".

وأكد رئيس الوزراء أن الصفقة هى شراكة وليست بيع أصول ومقدار قياس نجاح الدولة فى مدى جذب استثمارات أجنبية مباشر وبالتالى منذ إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة فهذا المشروع الكبير هو ترجمة حقيقية للوثيقة ، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى.

وقال رئيس الوزراء إن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين.

وأوضح أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيدخل للدولة 35 مليار دولار خلال شهرين مقسمة إلى الدفعة الأولى في غضون أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، مؤكدا مصر حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح تتفيذه طوال مدة المشروع، بجانب ضخ 150 مليار دولار من الجانب الإماراتى كاستثمارات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك حجم من النقد الأجنبي الذى سيدخله هذه الصفقة وسيتم تحقيق استقرار النقد واستهداف القضاء على التضخم والحفاظ على مستوى الاسعار والقضاء على وجود سعرين للعملة فى السوق المصرى .