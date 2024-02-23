شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البناء والأخشاب: مشروع رأس الحكمة يكبح جماح التضخم وينقذ الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بالشراكة المصرية الإماراتية، وإعلان تفاصيل مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة

وقال عبدالمنعم الجمل، هنيئا لعمال مصر توقيع الصفقة الاستثمارية الكبري التي تتم وفق القوانين المصرية، والذي يجني ثمارها عمال مصر، لما توفره من الملايين من فرص العمل والتشغيل، مشيرًَا إلى أن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ، ستعمل في مشروعات هذه الصفقة، ما سيكون له مردود إيجابي على فرص العمل.

وقال "الجمل" إن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي حول صفقة رأس الحكمة أثلجت الصدور، وأغلقت باب المزايدات علي الدولة المصرية، حينما أكد أن الصفقة شراكة بين مصر ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وشركة أبوظبي التنموية القابضة، كونها صفقة استثمارية كبري وليست بيع للأصول.

وأبدى الجمل تفاؤله خلال المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بانخفاض معدلات التضخم وتراجع الاسعار بعد توفير العملة الصعبة نتيجة ضخ الاستثمار الأجنبي لملايين الدولارات.

وتعد الصفقة الكبرى من أهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة المصرية خلال شهرين.

حيث تحصل مصر في على الدفعة الأولى منها بواقع 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار.

على أن تحصل الدولة المصرية على نسبة تصل إلى 35% من أرباح المشروع.