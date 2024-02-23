شكرا لقرائتكم خبر عن سد الفجوة التمويلية لـ4 سنوات مقبلة.. صفقة رأس الحكمة حديث الوكالات العالمية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بنك جولدمان ساكس، إن الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن رأس الحكمة من شأنها إتاحة الفرصة أمام السوق المصرية لاستعادة السيولة في الاتجاهين في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة.



صفقة رأس الحكمة.. حديث وكالات عالمية وصحف الإمارات

وأضاف البنك - في تقرير له - أن حجم الاستثمارات بين الجانبين أكبر بكثير مما كان متوقعا، مشيرا إلى أن الصفقة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأضاف بنك جولدمان ساكس، أن هذا الأمر من شأنه توفير تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري وتحقيق سيولة كافية، وتوقع التقرير حدوث انخفاض حاد في طلب المضاربة على العملات الأجنبية في السوق الموازية للاقتصاد المصري.

يأتي هذا استمرارًا للأخبار الإيجابية لكبرى وسائل الإعلام العالمية والعربية، وقالت رويترز إن السندات السيادية المصرية الدولارية قد ارتفعت يوم الجمعة قبيل الإعلان عن الصفقة، وواصلت ارتفاعها حتى فترة ما بعد الظهر.

بدورها، سلطت صحيفة البيان الإماراتية الضوء على توقيع مصر صفقة مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وأكدت الصحيفة أن الصفقة ستخلق فرص عمل جديدة لتعزيز الاقتصاد المصرى.

من ناحية أخرى، سلطت صحيفة "الإمارات اليوم" الضوء على توقيع مصر صفقة مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وقالت إن الصفقة ستجذب استثمارات بقيمة 150 مليار دولار للاقتصاد المصرى.