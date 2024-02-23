شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الصناعات: صفقة رأس الحكمة رسالة طمأنة بأن مصر آمنة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس اتحاد الصناعات، المهندس محمد السويدي، إن هناك العديد من الرسائل، التي بعثت بها توقيع صفقة رأس الحكمة اليوم، وأهمها رسالة الطمأنينة بأن مصر دولة آمنة للاستثمار.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف عابدين ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "نتمنى أن تتكرر، وأن تفتح الحكومة باب التعاون بشكل أكبر مع القطاع الخاص، في كل المجالات".

وقال: "هناك حالة استقرار ستشهدها مصر في فترة قريبة، وحجم أموال الدفعة الأولى من الصفقة، تعادل حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي بالكامل، بالتالي فهي صفقة ليست بالقليلة".

وتابع: "تلك الصفقة تؤكد أن مصر كدولة لم تنتقص حق أحد حتى وإن حدث بعض التأخير في بعض الأحيان، ولكن في النهاية كل الشركات تحولت لها أرباحها واستكملت استثماراتها".