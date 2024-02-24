شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف جديدة داخل 5 محطات بالخط الثالث للمترو.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الشركة، إن الوظيفة متوفرة لحديثي التخرج او من لديه خبرة في مجال المبيعات وخدمة العملاء ومهارة التعامل مع الجمهور، ويمكنهم التقديم على الرابط التالي:
https://www.mobilitycairo.com/csjobs
وأوضحت: يشترط إتمام التعليم فوق المتوسط وألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 سنة.
يفضل للمتقدمين بطلب التوظيف بمحطات بولاق الدكرور وجامعة القاهرة أن يكونوا من سكان تلك المناطق.
وتستعد وزارة النقل لافتتاح 5 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، وهى التوفيقية ووادى النقل، وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور ومحطة مترو جامعة القاهرة.
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