شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الألماني يوافق على مشاركة القوات البحرية في مهمة البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق البرلمان الألماني على مشاركة البحرية الألمانية في المهمة الأوروبية الخاصة بالبحر الأحمر، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكان البنتاجون، أعلن رصد زيادة في هجمات الحوثيين في البحر الأحمر خلال الـ72 ساعة الماضية، وفق خبر على قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام أمريكي نقلا عن مسؤولين، قالت إن القلق يتزايد داخل إدارة بايدن مع استمرار هجمات الحوثيـين رغم الضربات الأمريكية.