شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الرئيس الأمريكى يحذر نتنياهو: دول عربية تعد مبادرة بشأن ما بعد حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا مصادر إن مبعوث الرئيس الأمريكى جو بايدن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لإجراء نقاش فى الحكومة بشأن اليوم التالى لحرب غزة، وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مبعوث الرئيس الأمريكى حذرنتنياهو أن دولا عربية تعد مبادرة بشأن اليوم التالى فى غزة وأنها ستمضى بالخطط حال عدم تحرك إسرائيل.

من ناحية أخرى، قالت القناة 12 نقلا عن مسئول إسرائيلى أن خطة نتنياهو بشأن ما بعد حرب غزة هدفها طمأنة واشنطن وعدم إغضاب بن غفير وسموتريتش.