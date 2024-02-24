شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: مشروع تطوير رأس الحكمة يوفر فرص عمل دائمة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، إن مشروع تطوير رأس الحكمة يوفر فرص عمل دائمة للمصريين، مضيفا أن المشروع أتى في وقت مهم، كما يعالج منطقة تطوير رأس الحكمة التأثير من الأزمة العالمية ويستغل شبكات الطرق والطاقة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، خلال مداخلة لقناة النيل للأخبار، أن البنية التحتية التي تم تشيدها في الفترة الماضية توفر العديد من التسهيلات للتنقل بين المدن، مؤكدا أن المدينة تضخ مليارات أخرى في الدولة سواء في صناعات ومنتجات مصرية ومدارس ومستشفيات وخدمات طبية ونقل وغذاء ومشروبات وجميع التخصصات وتساهم في تشغيل المدينة لأنه مشروع متكامل.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أن مساحة مشروع تطوير رأس الحكمة يستوعب العديد من التخصصات المختلفة، ويعتبر مجتمعا قابلا للنمو والتطوير، مؤكدا أنه سيتم ضخ 35 مليار دولار، وجزء منهم سيتم سداد ديون خارجية، وكذلك هناك 150 مليار دولار سيتم ضخها خلال المشروع وتعتبر هذه الأمول ممر تنمية في خطة الدولة.