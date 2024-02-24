شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السياحية: مشروع تطوير رأس الحكمة مخطط لمدينة سياحية عالمية متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن مشروع تطوير رأس الحكمة، هو مخطط لمدينة سياحية عالمية ومتكاملة، يمكنها جذب أعداد كبيرة من السائحين بشكل مباشر لها، وبشكل غير مباشر للمدن الأخرى والمزارات السياحية في مصر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف عابدين ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "في البحر الأحمر لدينا أكثر من 70 ألف غرفة فندقية في الغردقة، ومثلهم في جنوب سيناء، ولكن منطقة الساحل الشمالي، كنا نفتقد لعدد غرف كبير، وحاليا هناك 5000 غرفة فندقية فقط، الآن لدينا مشروع استثماري قوي، يمكننا من إضافة غرف فندقية جديدة".

وقال: "نتحدث اليوم عن مارينا عالمية يصل إليها المراكب السياحية الكبيرة التي تحمل آلاف السائحين، ويمكنها زيارة العديد من المدن في مصر، ويمكن عمل برامج لهم، واليوم هذه المدينة بها مركز مالي ولن تضم سائحين في الصيف فقط، بل ستستمر في الشتاء أيضا".