شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الخدمات الصحية لأطفال كريمى النسب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم ميكنة جميع الخدمات الصحية التى تحصل عليها الأطفال لكريمى النسب "الأطفال المعثور عليهم من عمر يوم وحتى عامين".

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنها تتضمن كافة الخدمات الطبية بما فيها صرف التطعيمات والألبان والكشوف الصحية الدورية فى أكثر من 39 دار للرعاية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه تم التعاون مع وزارة التضامن لرقمنة تسجيل بيانات كريمى النسب وكذلك الخدمات التى يحصلون عليها حتى اعتمادهم على أنفسهم وفقا للقانون.

وأضاف الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشؤن التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات أنه تم بناء سيستم متكامل يتضمن بيانات الطفل والتطعيمات التى حصل عليها وعدد مرات المتابعة الصحية التى خضع لها والأدوية التى تم صرفها له عند المرض وكذلك الجراحات فى المستشفيات التى تلقى وحصل فيها على الخدمة.