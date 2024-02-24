شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 24/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:01 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 5:50 م

موعد صلاة العشاء 7:07

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 12:13

موعد صلاة العصر 3:27

موعد صلاة المغرب 5:54 م

موعد صلاة العشاء 7:12 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:57

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:19 م

موعد صلاة المغرب 5:46 م

موعد صلاة العشاء 7:03 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:49

وقت صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:13 م

وقت صلاة المغرب 5:41 م

وقت صلاة العشاء 6:55 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:54 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 5:49 م

موعد صلاة العشاء 7:02