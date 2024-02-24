شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر
مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة اسكندرية
يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.
يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.
ويقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:50.
يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.
ويقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.
قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء
مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان
يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.
يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6,50 صباحا.
محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي " الجيزة – أسيوط – المنيا - سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".
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