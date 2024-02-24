شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل الانخفاض فى السوق السوداء ويسجل 52 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثر سعر الدولار في السوق السوداء مجددًا، حيث انخفض السعر في الدقائق الأولى من صباح اليوم السبت إلى 52 جنيهًا، وكان قد هبط من 62 إلى 56 جنيهًا بمجرد إعلان مجلس الوزراء ضخ استثمارات جديدة بواقع 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة، الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير في السوق الموازي، ليتلقى السوق السوداء ضربة ثانية خلال ساعات فقط

في المقابل تسبب استمرار هبوط الدولار في السوق السوداء لما دون 60 جنيها في تراجع سعر الذهب بالسوق المصري يوم الجمعة لأقل مستوى خلال شهرين وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3300 جنيها للجرام وسط انخفاض في الطلب الفعلي على الذهب خلال الفترة الحالية وكذلك بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء .

الدولار في سوق الذهب الآن محسوب عند 58 جنيها، أي أن تسعير الذهب في مصر الآن يتم وفق دولار محسوب عند 58 جنيها، وهذا إشارة إلى أن الدولار يتحرك في نطاق أقل من ذلك بكثير في السوق السوداء.