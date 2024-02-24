شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز معارض "أهلا رمضان" فى الجيزة لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والجهات المعنية نحو التوسع في إقامة عدد من معارض "أهلًا رمضان" لتغطية كافة قطاعات المحافظة وضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق والمعارض والمنافذ السلعية خلال هذه الفترة لتحقيق توازن في الأسعار.

وتكثف المحافظة جهودها للانتهاء من تجهيز معارض "أهلًا رمضان" استعدادًا لافتتاحها خلال أيام، حيث بدأت في تجهيز ثلاثة معارض لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية بتخفيضات تصل لـ30%.

تشمل المعارض الجاري تجيهزها بمحافظة الجيزة معرض رئيسي يقام بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، ومعرض بشارع المطار في إمبابة، ومعرض بشارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، بالإضافة إلى معرضين بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

ومن المقرر أن تتضمن المعارض جميع السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية، ومنها: السكر، والأرز، والمكرونة، والزيت، والسمن، وكافة أنواع الجبن والألبان، والبقوليات، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، إضافة إلى اللحوم والدواجن.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلف رؤساء المراكز والأحياء بالتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع بنطاق كلا منهم لتوفير وإتاحة أكبر قدر من السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر، مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة في مبادرة (أهلاً رمضان) وطرح تخفيضات على السلع الغذائية.