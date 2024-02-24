شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إنشاء صندوق منح تحفيزى للمنظمات فى مجال مراقبة مسببات الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تمويل بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي من الجهات المانحة لإنشاء صندوق منح تحفيزي للمنظمات العاملة في مجال المراقبة الجينومية المسببة للأمراض.

وسيدعم الصندوق مشاريع في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لتجريب المشاريع، ومن خلال القيام بذلك، إنشاء قاعدة أدلة حول كيفية توسيع نطاق المراقبة الجينومية المسببة للأمراض بسرعة. وتساعد نتائج هذا النوع من المراقبة البلدان والعالم على الاستجابة بسرعة وفعالية أكبر لمنع تفشي المرض والاستجابة له.

تم تقديم المنح الأولية للصندوق التحفيزي من قبل مؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومؤسسة روكفلر، وويلكوم، لدعم الشبكة الدولية لمراقبة مسببات الأمراض (IPSN). IPSN هي شبكة عالمية جديدة من الجهات الفاعلة في مجال مراقبة مسببات الأمراض، تعقدها منظمة الصحة العالمية من خلال أمانة مركز منظمة الصحة العالمية المعني بمعلومات الأوبئة في برلين.

يقوم علم جينوم مسببات الأمراض بتحليل الشفرة الوراثية للفيروسات والبكتيريا وغيرها من الكائنات المسببة للأمراض لفهم مدى معديتها، ومدى فتكها، وكيفية انتشارها، بالاشتراك مع البيانات الأخرى. ومن خلال هذه المعلومات، يمكن للعلماء ومسؤولي الصحة العامة تحديد وتتبع مسببات الأمراض لمنع تفشي المرض والاستجابة له كجزء من نظام أوسع لمراقبة الأمراض، ولتطوير العلاجات واللقاحات.

وقالت سارة هيرسي، مديرة منظمة الصحة العالمية: "إن الوصول إلى علم الجينوم كان متفاوتًا إلى حد كبير، وهناك خطر من فقدان القدرات المذهلة التي تم بناؤها خلال جائحة كورونا مع تحول تركيز العالم". "سيدعم الصندوق الجديد التنفيذ المستدام للمراقبة الجينومية في البلدان على جميع مستويات الدخل،، حتى نتمكن من الحفاظ على هذه القدرات الحيوية داخل النظم الصحية الوطنية."

يمكن لجينومات مسببات الأمراض ومراقبتها أن تخبرنا عن مسببات الأمراض الموجودة بين السكان وكيف تنتقل وتتطور. وقال أليكس بيم، مدير الأمراض المعدية في ويلكوم: "إن هذه أدوات أساسية للباحثين وصانعي السياسات والعاملين في مجال الرعاية الصحية لتحديد حالات تفشي المرض أو ظهور سلالات مقاومة للأدوية والاستجابة لها بسرعة"، "ويمكن أن يكون لهذا تأثير كبير على حماية الأرواح - خاصة في المناطق ذات الموارد الأقل. يمكن لهذا الصندوق توليد المعرفة حول كيفية الانتقال من تتبع الوباء إلى اكتشاف التهديدات الجديدة للصحة العامة والتأكد من دمج المراقبة الجينية بشكل مستدام في أنظمة الرعاية الصحية.

وقالت مانيشا بينج، نائبة رئيس مؤسسة روكفلر لشؤون الصحة: ​​"نحن فخورون بالوقوف إلى جانب الجهات المانحة والشركاء الآخرين من الشبكة الدولية لمراقبة مسببات الأمراض لتمويل هذا الصندوق المهم". "يجب أن تصبح جينومات مسببات الأمراض في متناول جميع البلدان والمجتمعات لضمان استعدادنا لمواجهة مخاطر الأوبئة والأوبئة المتزايدة في عصر تغير المناخ.