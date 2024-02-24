شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: استمرار تأثر البلاد بالشبورة حتى بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر البلاد بشبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق خلال هذه الأيام وحتى بداية الأسبوع المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الشبورة المائية تظهر من الساعة 4 إلى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم الخميس ، طقس مستقر ودافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11 ، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14.