حدث ليلا|تراجع أسعار الذهب بعد صفقة "رأس الحكمة".. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

يوم الانهيار.. تراجع جديد لسعر الذهب بعد إعلان صفقة "رأس الحكمة"

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر مجددا بالمساء بنحو 15 جنيهًا بعد الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة بالشراكة بين مصر والإمارات، وتراجع سعر الدولار في السوق الموازي.

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وصولًا للسعر العادل.. بكري يتوقع استمرار نزيف الدولار تدريجيًا لهذا الرقم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحكومة أصبح لديها سيولة كبيرة من الدولارات في البنك المركزي بعد مشروع تطوير رأس الحكمة، تمكنها من القضاء على السوق السوداء والسيطرة على سعر الصرف

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استقرار الصرف والعمالة.. نجيب ساويرس يعدد فوائد صفقة استثمار "رأس الحكمة"

عدد رجل الأعمال نجيب ساويرس، فوائد الصفقة الاستثمارية الكبرى الخاصة بمشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة.

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هل لقاحات كورونا تسبب أضرار صحية للقلب؟.. استشاري يفجر مفاجأة

قال الدكتور ماجد عبد النصير، رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، إن هناك أبحاثًا أشارت إلى وجود أضرار صحية سلبية قد تصيب مرضى الجهاز العصبي والقلب جراء تلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا على وجود حالات تعاني من اضطرابات قلبية وتلف عصبي نتيجة للتطعيم.

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استمرار الغطاء السحابي.. الأرصاد الجوية: أمطار متفرقة وشبورة مائية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثير الغطاء السحابي على كافة الأنحاء.

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"الزراعة" توجه نصائح وتحذيرات مهمة لمزراعي الثوم والبصل

تكثر الأمراض والآفات الزراعية خلال شهري فبراير ومارس لا سيما أمراض التعفن الزراعي المعدية بين محصولي الثوم والبصل اللذان يفصلنا أيام عن موسم حصادها.

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