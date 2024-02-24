شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المشروعات التى نفذتها وزارة الرى فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفى التقرير التالى نتعرف على كافة التفاصيل: 1- تعاون ثنائى مع دول حوض النيل ، وتنفيذ مشروعات تنموية لخدمة المواطنين بهذه الدول بتكلفة 100 مليون دولار. 2- مجهودات مصرية ناجحة على المستوى الدولى لدعم قضايا المياه و دمجها بملف المناخ العالمى. 3- تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية بإستثمارات 1.50مليار جنيه. 4- تطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى بتكلفة 12.20 مليار جنيه ، وتأهيل محطات الرفع بتكلفة 6.40 مليار جنيه. 5- تأهيل 7500 كيلومتر من الترع والعمل في 2600 كيلومتر وطرح 1600 كيلومتر ، ووضع دليل إرشادى لتأهيل الترع ، ودراسة سُبل إستخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل. 6- دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه ، والانتهاء مؤخراً من تنظيم انتخابات لإختيار أمناء وأمناء عموم الروابط بالمراكز والمحافظات ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية. 7- تشجيع المزارعين للتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية. 8- مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل محطات الحمام وبحر البقر والمحسمة . 9- تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بتكلفة 3 مليار جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة. 10- المشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتأهيل 3121 كيلومتر من الترع وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة. 11- تنفيذ 1627 عمل صناعى للحماية من السيول بتكلفة 6.68 مليار جنيه ، والعمل على تنفيذ 90 عمل صناعى بتكلفة .1.80 مليار جنيه ، ومستهدف تنفيذ 89 عمل صناعى بتكلفة 10.21 مليار جنيه 12- تنفيذ أعمال حماية للشواطئ المصرية بأطوال 120 كيلومتر وبتكلفة 3.60 مليار جنيه لحماية منشآت وإستثمارات بقيمة 75 مليار جنيه بالمناطق الساحلية وإكتساب 1.80 مليون متر مربع من الأراضى .

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