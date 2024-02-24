شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ إنشاء المجلس الملى العام واختصاصاته بالكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المجلس الملى العام أحد أهم المؤسسات الاجتماعية في الكنيسة، حيث يقوم الأقباط الأرثوذكس فى مصر بانتخاب أعضائه، ويختص بالنواحى الإدارية وغير الدينية في حياة الكنيسة.

وفي فبراير 1874 م كان بطرس باشا غالى هو أبرز أبناء طائفته ، إذ كان وكيلاً لأحدى الوزارات ، كما كان على صلة طيبه بـالخديوي إسماعيل ورجال حاشيته ، وتبنى بطرس غالى باشا فكرة المجلس الملى ، وإستصدر بالفعل أمراً عالياً من الخديوي إسماعيل بتشكيل أول مجلس ملى للأقباط وكان ذلك في فبراير 1874 م وأنيط بالمجلس الجديد أن يحدد إختصاته ، وأن يضع لنفسه لائحة داخلية. وصدر الأمر العالى من الخديوي توفيق بلائحة المجلس الملى للمرة الأولى في يناير 1874.

ويتشكل المجلس الملى من أربعة وعشرين عضو (رجال ونساء) ينتخبهم الأقباط في مصر. ويرأس المجلس بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.