شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط أساسية لإقامة شوادر فى الجيزة خلال رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام الشوادر والموائد بمحافظة الجيزة خلال شهر رمضان وفق ضوابط وشروط محددة؛ لمنع الفوضى والعشوائية والتعدى على حرم الطريق وتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة، حيث تحظر المحافظة إقامة أي شوادر أو فروشات أو موائد بالشوارع والميادين دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك تجنبًا لإشغال الطريق العام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

يأتي على رأس ضوابط إقامة الشوادر والموائد في محافظة الجيزة خلال شهر رمضان، أن تقام في مواقع لا تعطل حركة السير أو الموصلات، وتتوافر فيها اشتراطات الدفاع المدنى والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية، ومنفذًا للدخول والخروج للطوارئ، وتكون بمساحات وأراضي خالية وطرق مفتوحة.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تكثيف حملات النظافة والإشغالات، والمتابعة الميدانية اليومية للشارع خلال شهر رمضان لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، منبهًا على منع إقامة الشوادر دون الحصول على تصاريح من الجهة المختصة وبغير المواقع المخصصة لها لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بالتعدي على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.