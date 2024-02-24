شكرا لقرائتكم خبر عن لو قابلتك مشكلة بمنافذ بيع التجزئة بسوق الجملة فى 6 أكتوبر.. إليك أرقام الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت محافظة الجيزة أرقام (01008047086 ، 01147821653) لتلقى شكاوى المواطنين المترددين على منافذ بيع التجزئة للخضروات والفاكهة والسلع الغذائية بسوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، للتعامل الفوري حيالها.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس سوق الجملة باستمرار حملات المتابعة لمراقبة حركة البيع والشراء بالسوق والمنافذ، والتأكد من توافر كافة السلع بشكل دائم وبيعها للجمهور بالأسعار المعلنة دون أية زيادات من قبل التجار.

وأكد محافظ الجيزة تفعيل الدور الرقابي وقيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملاتها على مدار اليوم للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين.