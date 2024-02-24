شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح اليوم معرض أهلا رمضان بالعمرانية.. تخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي، والمقام بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية في حي العمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ30%.

ويتيح المعرض طوال فترة عمله كافة أنواء المنتجات والسلع الغذائية كالزيت والسكر والأرز والبقوليات والتوابل والألبان واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان من الياميش، وذلك بأسعار مخفضة وعروض جيدة.

وتواصل المحافظة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين تجهيز معرض لـ"أهلًا رمضان" على مساحة 450 متر في شارع عمر بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، ومعرض آخر على مساحة 800 متر بشارع المطار في إمبابة، على أن يتم افتتاحهما خلال الأيام القليلة القادمة.

وتكثق المحافظة حملاتها الرقابية والتفتيشية لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.